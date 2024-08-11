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Samsun'da Sahte İçki Yapımında Kullanılan 640 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında bir kamyonun kasasında gizlenmiş şekilde 640 litre etil alkol ele geçirdi. Sahte içki yapımında kullanılan alkol, insan sağlığına ciddi zararlar verebiliyor.

Samsun'da insan sağlığına ciddi zararlar veren sahte içki yapımında kullanılan 640 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı, her türlü suç unsurunun ve aranan şahısların yakalanması amacıyla şehrin girişlerinde yol uygulaması yaptı. Yapılan yol uygulamasında şehirlerarası nakliyat yapan bir kamyonun kasasında kolilenerek diğer eşyalar arasına gizlenmiş şekilde, insan sağlığına ciddi zararlar veren sahte içki yapımında kullanılan 640 Litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan H.O. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Sahte İçki samsun Güvenlik Suç 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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