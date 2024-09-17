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Samsun'da Sahte İçki Üretimine Operasyon

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Samsun'da polis, sahte içki yapımında kullanılan 120 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından sahte içki yapımında kullanılan 120 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve devleti zarara uğratacak şekilde kaçak alkol üretimi ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta sahte içki yapımında kullanılan 120 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. (45) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Sahte İçki Kaçakçılık Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa samsun Polis

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