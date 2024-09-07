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Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 75 Litre Sahte İçki ve 270 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Samsun polisi, bir büfe ve deposunda düzenlediği operasyonda 75 litre sahte alkollü içki ile 270 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi. Operasyon, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içkilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Samsun polisi bir büfe ve deposuna düzenlediği operasyonda 75 litre sahte alkollü içki ile 270 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içki üzerine çalışmalarını arttırdı. KOM polisi yaptığı saha çalışmaları kapsamında, İlkadım ilçesinde bir büfede ve sahte içki imalatı yaptığı tespit edilen deposuna operasyon düzenledi. Yapılan aramada, şişeler içinde 75 litre sahte içki ve 270 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak hakkında adli soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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