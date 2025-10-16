Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 445 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da sahte içki operasyonunda 445 litre etil alkol ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte alkollü içki üretiminin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerce durdurulan bir araçta ve bir ikamette yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şahıs yakalanarak, haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN