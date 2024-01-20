Samsun'da Sahte İçki Operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B.'ye ait büfeye operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 39 adet sentetik ecza, 36 litre etil alkol, 3 litre sahte votka, 42 adet viski kiti ve 21 adet anason aroması kiti ele geçirildi.

Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN