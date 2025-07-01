Samsun'da Sahte Çekle Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Sahte Çekle Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı
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Samsun'da sahte çekle dolandırıcılık yaparak hakkında toplam 6 farklı yakalama müzekkeresi bulunan U.H.K. polis tarafından yakalandı. U.H.K., 10 yıl hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezası ile aranıyordu.

Samsun'da sahte çekle dolandırıcılık suçundan aranan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun, İzmir, Adıyaman ve Osmaniye illerinden hakkında toplam 6 farklı yakalama müzekkeresi bulunan ve borç aldığı şahıslara sahte çek vererek çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edilen U.H.K., Samsun'da polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde saklandığı adreste yakalanan U.H.K.'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 8 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası ve 10 bin TL de adli para cezası ile arandığı ortaya çıktı. Ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan ifadesine yönelik bir aramasının bulunduğu tespit edilen U.H.K.'nin 17 Şubat 2025 tarihinde cezaevinden firar ettiği belirlendi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen U.H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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