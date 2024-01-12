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Samsun'da Sahte Çek ile Alışveriş Yapan Kişiye Hapis Cezası

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Samsun'da sahte çek ile alışveriş yapan bir kişi, yargılandığı mahkemece 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. C.Y. adlı şahıs, E.A.'dan 3 adet çek ile elektrik malzemesi satın aldı. Çekteki kaşe ve ismin sahte çıkması üzerine E.A., Ç.Y.'den şikayetçi oldu. C.Y. hakkında Samsun 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Ç.Y., mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay ve 'sahtecilik' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da sahte çek ile alışveriş yapan bir kişi yargılandığı mahkemece 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da C.Y. adlı şahıs, E.A.'dan 3 adet çek ile elektrik malzemesi satın aldı. Çekteki kaşe ve ismin sahte çıkması üzerine E.A., Ç.Y.'den şikayetçi oldu. C.Y. hakkında Samsun 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın son duruşmasında Ç.Y., mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay ve "sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Dolandırıcılık Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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