Samsun'da sahte bandrollü ve doldurulmuş makaron operasyonu

Samsun'da KOM polisi tarafından 40 bin adet sahte bandrollü ve 18 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlediği operasyonda, 40 bin adet sahte bandrollü boş makaron ve14 bin 800 adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi yakalandı. - SAMSUN