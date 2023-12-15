Samsun'da Sahte Bandrollü Makaron ve Kaçak İçki Operasyonu

Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip ve çalışmalarda 150 bin adet sahte bandrollü makaron, kaçak viski ve içki kapak muhafazası ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 kişi yakalandı.

Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip ve çalışmalarda 150 bin adet sahte bandrollü makaron, kaçak viski ve içki kapak muhafazası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Atakum ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 150 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 4 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 5 adet 1 litrelik gümrük kaçağı viski, 6 litre etil alkol, 2,5 litre el yapımı viski, 1 adet içki kiti, 0,25 litre el yapımı içki kiti ve 435 adet içki şişesi kapak muhafazası ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi yakalandı. - SAMSUN