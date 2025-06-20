Samsun'da Sahte Alkol Operasyonu: 4 Ton Etil ve Metil Alkol Ele Geçirildi

Samsun merkezli İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 8 ilde sahte alkol şebekesine yönelik düzenlenen ve 4 ton 250 kilo etil ve metil alkol ele geçirilen operasyonla ilgili 4 kişi adliye adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği suçuna yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda operasyon düzenlendi. Samsun merkezli İstanbul, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Mardin, Ordu ve İzmir illerinde önceki sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmada, Samsun'a yüklü miktarda etil alkol gönderildiği tespit edilen İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir adrese yapılan baskında, sahte etil alkol üretimi yapılan bir imalathaneye ulaşıldı. İş yerinde yapılan aramalarda, 4 ton 250 litre etil/metil alkol, 500 adet 5 litrelik boş bidon, 200 adet bidon kapağı, 2 adet elektrikli sıvı transfer pompası, 1 adet 12 gözlü bidon dolum makinesi, 6 adet metal damıtma kazanı ve bağlantılı hortumlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyonun bugüne kadar olan kısmında, toplam 12 ton 178 litre etil alkol ve çeşitli malzeme ele geçirildiği ve piyasa değerinin ise yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu tespit edildi. 6 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan M.U.(47), OT.(24) ve Y.T.(25) bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edilirken, Mardin'de gözaltı alınan C.O.(25) ise bu sabah Mardin Adliyesi'ne çıkarıldı. C.O.'nun Mardin'den Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun Adliyesi'ndeki savcıya ifade vereceği öğrenildi. - SAMSUN