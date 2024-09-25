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Samsun'da Sahte Alkol Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

Samsun'da Sahte Alkol Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte alkollü içki imalatı yapılan bir evde 80 litre etil alkol, 14 litre yapma alkollü içki ve 34 adet alkollü içki kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da sahte alkollü içki imalatı yapılan bir eve polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkollü ürün üretimi ve sahteciliğine yönelik yaptıkları araştırmalar sonucu sahte içki imalatına çevrilmiş bir ikamette kaçak alkol üretimi yapıldığı ve satışa sunulduğu bilgisine ulaştı. Bahse konu adrese gerçekleştirilen operasyonda, 80 litre etil alkol, 14 litre yapma alkollü içki ve 34 adet alkollü içki kiti ele geçirildi. Olayla ilgili M.U. (53) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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