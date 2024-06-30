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Samsun'da Sahilde Uyuyakalan Yaşlı Kadın Polisi Alarma Geçirdi

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Samsun'un Atakum ilçesinde deniz kenarında uyuyakalan bir yaşlı kadın, ölmüş olabileceği ihtimaliyle polisi alarma geçirdi. Polis olay yerine giderek kadının uyuduğunu tespit etti.

Samsun'da sahilde uyuyakalan yaşlı kadın ölmüş olabileceği ihtimaliyle polisi alarma geçirdi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarındaki kumun üzerinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis sevk edildi. Polis 60 yaşındaki kadının sahilde yürüyüş yaptıktan sonra uyuyakaldığını tespit etti. Yaşlı kadın daha sonra yattığı yerden kalkıp evine gitti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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