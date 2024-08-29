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Samsun'da sağlıksız ortamda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yapılan aramada sağlıksız ortamda muhafaza edilerek yetkisiz kullanıldığı tespit edilen çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirdi. İlgili kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis sağlıksız ortamda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde bir şahsın üst aramasında ve eşyaları aramasında arama yaptı. Yapılan "sağlıksız ortamda muhafaza edilerek yetkisiz kullanıldığı" tespit edilen çok sayıda ilaç, ve tıbbi malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi hakkında, "İspençiyari ve Tıbbi Müşahazalar Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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