Samsun'da Sağlık Çalışanı Kadın Motosiklet Kazasında Yaralandı

Samsun'da sağlık çalışanı kadın, motosikletiyle karıştığı kazada yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşenur Sancar, idaresindeki 55 AOK 220 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, önündeki dolmuş aracı durunca yavaşlayan İbrahim Dündar yönetimindeki 55 FE 022 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının Asarcık Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN