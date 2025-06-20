Samsun'da Ruhsatsız Tabancalara Yönelik Operasyon

Samsun'da Ruhsatsız Tabancalara Yönelik Operasyon
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Samsun'da düzenlenen operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, ateşli silahların tespiti amacıyla Atakum ilçesinde bir ikamete baskın düzenledi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kurusıkı tabancaların ateşli silaha dönüştürülmesinin önlenmesi ve dönüştürülen silahların tespiti amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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