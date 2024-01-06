Samsun'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçti, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silah ve uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüterek gençleri ve geleceği zehirleme gayretinde olan suçluların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Terme ilçesinde 2 şahsın işyeri ve ikametlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 85 adet tabanca fişeği, 84 adet kartuş, 3,15 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 13 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs hakkında ise adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN