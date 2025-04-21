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Samsun'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda 7 ruhsatsız tabanca ve 96 fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 7 adet ruhsatsız tabanca ve 96 adet tabanca fişeği ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı ve projeli çalışma çerçevesinde il dışından temin ettikleri ruhsatsız tabancaları Samsun'da sattıkları tespit edilen şahıslara çalışma başlattı. Vezirköprü ilçesi, Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 18 Nisan'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve 96 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla bağlantılı M.Ö., Ü.T. ve S.Ş. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan M.Ö., Ü.T. ve S.Ş. bu sabah Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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