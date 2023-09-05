Samsun'da ruhsatsız tabanca operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen ruhsatsız tabanca operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 2 glock marka ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tabanca ve 61 fişek ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ruhsatsız tabanca operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çarşamba ilçemizde bir otopark içerisinde bulunan araçta ve içindeki bir şahsın üzerinde, iki glock marka ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tabanca, 61 fişek ele geçirilmiş ve 2 şahıs yakalanmıştır." denildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - 3. Sayfa