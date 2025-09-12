Samsun'da Ruhsatsız Silahlar ve Bıçaklar Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri, bir işyerine düzenledikleri operasyonda ruhsatsız silahlar ve çok sayıda bıçak ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.K.'ye (39) ait işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 499 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet tüfek kartuşu, 54 adet nitelikli bıçak, 8 pala, 3 kılıç, 2 kelebek bıçak ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak C.K. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - SAMSUN