Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Tüfek Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahsın iş yeri ve evinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde N.T.'ye (47) ait iş yerinde ve şahsın evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet dolu kartuş ele geçirildi. - SAMSUN