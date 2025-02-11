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Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, silah ticareti yapan şahısların adreslerine yapılan baskında ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tekkeköy ilçesinde İ.S.Y. (52), G.Y. (24), H.T. (74) ve H.İ.Ş. (42) isimli şahısların silah ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Şahısların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 568 adet tabanca fişeği ve 51 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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