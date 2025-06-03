Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Kuru Sıkı Tabancalarla 2 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Kuru Sıkı Tabancalarla 2 Şüpheli Yakalandı
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Samsun'da polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 kişinin üzerinde ve ikametlerinde ruhsatsız silah ile kuru sıkı tabancalar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 2 kişi ruhsatsız silah ve kuru sıkı tabancalarla yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları çerçevesinde, 2 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 31 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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