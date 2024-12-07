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Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Kaçak Makaron Operasyonu

Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Kaçak Makaron Operasyonu
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, 19 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 25 bin 200 adet kaçak makaron ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız pompalı tüfek ve kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde düzenledikleri operasyonda kaçak makaron ve ruhsatsız silahlara el koydu. H.B.Y. ve H.K.Y. isimli şahısların ikametgahı ve deposunda yapılan aramada, 19 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 25 bin 200 adet makaron, 2 bin 200 adet makaron sigara, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili H.B.Y. ve H.K.Y. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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