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Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Gümrük Kaçağı Ele Geçirildi

Samsun'da Ruhsatsız Silah ve Gümrük Kaçağı Ele Geçirildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Bir şahıs gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Samsun'da 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişekle yakalanan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde düzenledikleri operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve 1 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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