Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 2 kişi ile sosyal medyada silahla ateş ettiği görüntüleri paylaşan 3 kişi tespit edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı. - SAMSUN