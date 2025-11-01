Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 2 kişi ve sosyal medyada silahla ateş eden 3 kişi tespit edildi. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı silah ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlanıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel