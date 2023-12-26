Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Samsun'da polis tarafından 6 ruhsatsız tabanca, 784 fişek, 1 pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İlkadım İlçe Emniyet ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araç içerisinde, 3 şahıs üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 784 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği elde edildi. Bir şahsın, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, ruhsatsız ateşli silahları mermileri satın alma ve bulundurma suçundan toplam 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı.

Araç sürücüsüne uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan trafik yönünden 22 bin TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN