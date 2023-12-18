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Samsun'da Robot Süpürge Dolandırıcılığı Davasında Hapis Cezası

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Samsun'da internetten sattığı robot süpürgeyi alıcıya göndermeyen bir kişi, mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İlan veren kişi, parayı almasına rağmen ürünü göndermediği için şikayetçi olan alıcı, dava açtı. Son duruşmada dolandırıcılık suçundan hapis cezası verildi.

Samsun'da internetten sattığı robot süpürgeyi alıcıya göndermeyen bir kişi yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden B.K., internetten satışa sunulan robot süpürgeyi satmak için ilan veren Ç.E.B. ile bağlantıya geçip 5 bin 846 lira para gönderdi. Ancak Ç.E.B. parayı almasına rağmen robot süpürgeyi alıcıya göndermeyince B.K. şikayetçi oldu. Ç.E.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın son duruşmasında Ç.E.B. 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 10 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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