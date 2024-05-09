Samsun'da rap konserine giden gençler saldırıya uğradı

Samsun'da rap konserine giden gençlerin tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradığı olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Doğupark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rap sanatçısı Motive'nin Doğupark Amfi Tiyatrosunda düzenlenen konserine arkadaşlarıyla birlikte giden Burak Ö. (19) ve Alper E. (19) konser alanına yakın bir yerde tornavida ve bıçaklı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Burak Ö. ve Alper E., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sırasında yaralı gençlerin yanında bulunan arkadaşları, konsere giderken parkın içinde "Niye selam vermediniz" diyen tanımadıkları şahısların tornavida ve bıçakla saldırdıklarını söylediler. Polis saldırganların kimlik tespitine ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN