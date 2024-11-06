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Samsun'da Projeli Dolandırıcılık Mağdurları Adliyeye Gitti

Samsun'da Projeli Dolandırıcılık Mağdurları Adliyeye Gitti
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Samsun'da bir dolandırıcılık olayı sonrası mağdurlar, toplu halde adliyeye giderek 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla şikayette bulundu. Dolandırıcı Aykut A.'nın, çeşitli sahte projelerle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor.

Samsun'da "projeli dolandırıcılık" mağdurları toplu halde adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Samsun başta olmak üzere çevre iller ile Ankara ve İstanbul'da tanıştığı kişileri Avrupa Birliği (AB) hibeleri ve devlet destekli projeler yaptığını ileri sürerek "yüksek kazanç sağlama" vaadiyle milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen şahıs, kayıplara karıştı. Bir araya gelen mağdurlar, açtıkları bireysel davaların yanı sıra toplu halde de savcılığa giderek "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayette bulundu.

Olay hakkında

İddialara göre Aykut A. (42), kurduğu proje danışmanlık şirketi ve iş birlikçileri üzerinden insanlara çeşitli vaatlerde bulundu. "Zirai dron projesi, imar projesi, tekstil atölyesi projesi, su tesisatı projesi, tıbbi-aromatik bitki üretimi projesi, sulama birliği projesi" gibi farklı sahte projeler ile AB hibeleri ve devlet desteklerinden yararlanma ve yüksek kazanç elde etmeyi vadeden Aykut A. ve iş birlikçilerinin, onlarca kişiyi ikna ederek milyonlarca lira parasını aldığı ileri sürüldü. Aralarında öğretmen, papaz, esnaf, temizlikçi, taksici, mobilyacı, sucu gibi farklı meslek gruplarından kişilerden oluşan mağdurlar, birçok kişinin dolandırıldığını ancak olaydan haberi olmayan yakınlarından gizlemek için ortaya çıkmak istemediklerini ifade etti.

7 kişi hakkında suç duyurusu

Samsun'da toplanan onlarca mağdur, Samsun Adliyesi'ne geldi. Savcılığa toplu halde dilekçe veren mağdurlar, başta Aykut A. olmak üzere, oğlu Cahit F. A., çalışanı Hanefi Ç., çalışanı Öznur Ö., emekli bankacı Hüseyin Ü., kamuda proje geliştirme başkanı Musa D. ve eski milletvekili A.E.Ç.'den şikayetçi oldu. "Adalet Arıyoruz" diye pankart açan mağdurlar, kendilerini dolandıran şahısların cezalandırılmasını istedi.

"4 milyon TL dolandırılan da var 1 milyon TL dolandırılan da"

500 bin TL dolandırılan öğretmen O.Ç., Samsun Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Dolandırılan onlarca mağdur var. Birçok mağdur kendisini göstermek istemiyor. Sağlığını kaybeden, tedavi gören de çok mağdur var. Türk adaletinin bu işi en kısa sürede sonuca bağlamasını istiyoruz. Bizim ulaştığımız 30'dan fazla mağdur var. Toplu müracaatta bulunmak için adliyeye geldik. Elimizde şikayet dilekçelerimiz var. Aramızda 1 milyon TL dolandırılan da var 4 milyon TL dolandırılan da var. Dolandırılanlar genelde 500 bin ve üzerinde dolandırılanlar. Az miktar dolandırılanlar da kredi kartından para çekilerek dolandırıldı. Bunlar da faizle yine 600-700 bin TL'ye ulaşabiliyor. Yaramız büyük, acı çekiyoruz. Dolandırılmak istemiyoruz, bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"Toplu şikayette bulunmak için adliyeye geldik"

Bireysel şikayetlerin yanı sıra "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla toplu şikayette bulunmak için savcılığa geldiklerini ifade eden mağdur Eyüp E. ise "Aykut A. hala birilerini dolandırmaya devam ediyor. Biz bu sürecin bitmesini, başka canların yanmamasını, hak ettiği cezayı almasını, Türk adaleti önünde yargılanmasını istiyoruz. Bu bir nitelikli dolandırıcılıktır. Şebeke olarak çalıştıklarını biliyoruz. Yanında çalışan 5-6 kişinin yanı sıra ona yardım eden arkadaşları da var. Bu nedenlerden ötürü şikayetçi olduk" diye konuştu.

Mağdurlar, Samsun Adliyesi'nde toplandıktan sonra toplu şikayet dilekçelerini savcılığa ilettiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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