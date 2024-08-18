Samsun'da Pompalı Tüfekli Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Mudanya sokak üzerinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Başaran (54) kimliği belirsiz şahısların pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Ramazan Başaran ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırganlar kaçtı. Olayda ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN