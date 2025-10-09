Haberler

Samsun'da Pompalı Tüfekli Saldırı: İki Şahıs Tutuklandı

Samsun'da pompalı tüfekle ağır yaralanan G.Y. olayıyla ilgili olarak, saldırıya karışan B.A. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi.

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen bir kişi daha tutuklandı.

Olay, 8 Ekim'de saat 02.00 sıralarında Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Y. (22) isimli şahıs ile B.A. (38) ve S.K. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A. ve S.K., G.Y.'yi pompalı tüfekle yaraladı. Ağır yaralanan G.Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayda tüfekle ateş eden ve firarda olan B.A. ise Samsun Adliyesi yanında avukatıyla görüşmeye gelip aracıyla kaçarken Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu dün saat 16.00 sıralarında yakalandı.

Olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
