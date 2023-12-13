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Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 3 kişi yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıya karıştıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde İnce Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıda M.T., A.M.Ç ve E.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz İlkadım Samsun Saldırı Güvenlik Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

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