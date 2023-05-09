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Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi, Fatih Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu silahlı saldırıya uğrayan B.G. göğsünden ve her iki bacağından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.G. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

İlkadım Samsun Fatih 3. Sayfa Haberler

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