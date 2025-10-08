Haberler

Samsun'da Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Ağır Yaralı, 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı ve biri tutuklandı.

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 8 Ekim'de saat 02.00 sıralarında Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Y. (22) isimli şahıs ile B.A. (38) ve S.K. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A. ve S.K., G.Y.'yi pompalı tüfekle yaraladı. Ağır yaralanan G.Y. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerin takibi sonucu S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Avukatıyla görüşmeye geldi, kaçarken yakalandı

Olayda tüfekle ateş eden ve firarda olan B.A. ise Samsun Adliyesi yanında avukatı ile görüşmeye gelip aracıyla kaçarken Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu saat 16.00 sıralarında yakalandı. Olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Erdoğan'ın açıklaması sonrası Halkbankası hisseleri sert yükseldi

Uçakta sarf ettiği cümle piyasaları sarstı! Hisseler sert yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.