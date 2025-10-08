Samsun'da Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Ağır Yaralı, 2 Gözaltı

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 8 Ekim'de saat 02.00 sıralarında Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Y. (22) isimli şahıs ile B.A. (38) ve S.K. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A. ve S.K., G.Y.'yi pompalı tüfekle yaraladı. Ağır yaralanan G.Y. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerin takibi sonucu S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Avukatıyla görüşmeye geldi, kaçarken yakalandı

Olayda tüfekle ateş eden ve firarda olan B.A. ise Samsun Adliyesi yanında avukatı ile görüşmeye gelip aracıyla kaçarken Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu saat 16.00 sıralarında yakalandı. Olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN