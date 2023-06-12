Samsun'da Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'da F.T. isimli şahıs, tartıştığı husumetlisi S.T.'yi pompalı tüfekle başından vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından F.T. ve yanındaki arkadaşı K.A.D. kaçarken, K.A.D. polis tarafından yakalandı. Yaralı S.T.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

SAMSUN'da tartıştığı husumetlisi S.T.'yi (26) pompalı tüfekle başından vurarak ağır yaralayan F.T. (16) kaçtı, olay sırasında yanında olan arkadaşı K.A.D. (16), polis tarafından yakalandı.

Olay, dün İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.T. ve arkadaşı K.A.D., mahalle muhtarlığının önünde husumetlisi S.T.'yi bekledi. Bir süre sonra S.T.'nin otomobiliyle gelmesinin ardından F.T., montunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkarıp, husumetlisinin başına 1 el ateş etti. S.T. ağır yaralandı, F.T. ve K.A.D. kaçtı.