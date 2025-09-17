Haberler

Samsun'da Pompalı Tüfekle Saldırı: 3 Yaralı, 2 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Pompalı Tüfekle Saldırı: 3 Yaralı, 2 Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saatlerinde pompalı tüfekle yapılan saldırıda 68 yaşındaki Cemal S. ile oğlu ve yeğeni yaralandı. Saldırganlar kaçarken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da geceleyin sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açarak baba-oğul ve yeğenini yaralayan şahıs ile arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Cemal S. (68), oğlu Eyüp S. (38) ve kardeşinin oğlu Hamza S.(40) kanlar içinde kalarak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırganlar ise bir araçla kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, 7 adet kartuş ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüfekle silahlı saldırı düzenleyen E.D. (38), kardeşleri E.D. (30), Ö.F.D. (30) ile olay sırasında aracı kullanan C.S.'yi (31) gözaltına alındı. E.D. ve Ö.F.D., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olayda silahla 3 kişiyi yaralayan E.D. ve yanındaki araç sürücüsü C.S., cinayet bürosundaki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Anlaşma tamam! Kenan Yıldız'a çuvalla para verecekler

Anlaşma tamam! Paraya para demeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti

Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.