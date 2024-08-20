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Samsun'da Pompalı Tüfekle Öldürülen Kişinin Katili Kaçtı

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Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren katilin kaçmasıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı. Firarda olan katil zanlısını yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren katilin kaçmasıyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Mudanya Sokak üzerinde önceki sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce bir barda bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra geçen hafta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ramazan Başaran (54), pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Başaran, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırganlar ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Ramazan Başaran'ı H.İ.'nin (33) vurduğunu tespit etti. Polis, H.İ.'nin olay yerinden otomobille kaçtığını ve daha sonra Duruşehir mevkisinde O.K.'nin (33) aracına binip bu araç ile Kavak ilçesine gittiğini tespit etti. O.K., Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Tutuklanan O.K.',nin katil zanlısını kaçırması sırasında yanında bulunan C.K. de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.K. savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firarda olan katil zanlısını yakalamak için çalışmalar devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa samsun Adliye Cinayet Gözaltı Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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