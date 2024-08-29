Samsun'da Pompalı Tüfekle Cinayet: Şüpheliler Tutuklandı, Ev Sahibi Serbest Bırakıldı

Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs ve arkadaşları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, saklandıkları evin sahibi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Ramazan Başaran (54) hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan Hasan l. ve Yahya K. olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Hasan İ. ve Yahya K.'nin İlkadım ilçesi Çandır Mahallesi'nde saklandıkları yeri tespit etti. Cinayet Bürosu ekipleri, katil zanlısı Hasan İ. ve olay sırasında yanında bulunan Yahya K.'yi saklandıkları evde olayda kullandıkları tüfekle birlikte yakaladı.

Ayrıca evde yapılan aramada; 1 adet tek kırma tüfek, adet otomatik tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet tüfek şarjörü, 1 adet kabza, namlu ve gövdeden oluşan parçalanmış silah parçaları ve 1 adet kelepçe ile anahtarı ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi C.A. da gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan Hasan İ. ve Yahya K. ile C.A. çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hasan İ. ve Yahya K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, C.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN