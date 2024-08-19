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Samsun'da Pompalı Tüfekle Cinayet: Katil Zanlısı Tutuklandı, 3 Kişi Silahlı Yakalandı

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Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısını aracıyla kaçırdığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis adliye etrafında 3 kişiyi silahlı olarak yakaladı.

Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısını aracıyla kaçırdığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis adliye etrafında 3 kişiyi silahlı olarak yakaladı.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Mudanya Sokak üzerinde dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce bir barda bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra geçen hafta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ramazan Başaran (54), pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Başaran, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırganlar ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Ramazan Başaran'ı H.İ.'nin (33) vurduğunu tespit etti. Polis, H.İ.'nin olay yerinden otomobille kaçtığını ve daha sonra Duruşehir mevkisinde O.K.'nin (33) aracına binip bu araç ile Kavak ilçesine gittiğini tespit etti. O.K., Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. O.K.'nin adliyede bulunduğu sırada adliye etrafında güvenlik önlemi alan motosikletli Yunus polisleri, intikam için geldikleri değerlendirilen 3 kişiyi 3 adet tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.

Firarda olan katil zanlısını yakalamak için çalışmalar devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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