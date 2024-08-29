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Samsun'da pompalı tüfekle adam öldüren şahıs ve arkadaşları yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü. Polis, saldırgan ve arkadaşlarını takip ederek yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs ve arkadaşları polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Ramazan Başaran (54) hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan Hasan l. ve Yahya K. olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Hasan İ. ve Yahya K.'nin İlkadım ilçesinin Kırsal Mahallesi olan Çandır'da saklandıkları yeri tespit etti. Cinayet Bürosu ekipleri, Hasan İ. ve Yahya K.'yi saklandıkları evde olayda kullandıkları tüfekle birlikte yakaladı.

Ayrıca evde yapılan aramada, 1 adet tek kırma tüfek, adet otomatik tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet tüfek şarjörü, 1 adet kabza, namlu ve gövdeden oluşan parçalanmış silah parçaları ve 1 adet Kelepçe ile anahtarı ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi C.A. da gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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