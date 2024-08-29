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Samsun'da pompalı tüfekle adam öldüren şahıs ve arkadaşları adliyeye sevk edildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü. Şüpheliler çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs ve arkadaşları çelik yelek giydirilerek adliye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Ramazan Başaran (54) hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan Hasan l. ve Yahya K. olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Hasan İ. ve Yahya K.'nin İlkadım ilçesi Çandır Mahallesi'nde saklandıkları yeri tespit etti. Cinayet Bürosu ekipleri, katil zanlısı Hasan İ. ve olay sırasında yanında bulunan Yahya K.'yi saklandıkları evde olayda kullandıkları tüfekle birlikte yakaladı.

Ayrıca evde yapılan aramada, 1 adet tek kırma tüfek, adet otomatik tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet tüfek şarjörü, 1 adet kabza, namlu ve gövdeden oluşan parçalanmış silah parçaları ve 1 adet kelepçe ile anahtarı ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi C.A. da gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan Hasan İ. ve Yahya K. ile C.A. çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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