Samsun'da pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayanlar tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da pompalı tüfekle ateş ederek 2 kişinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan C.T.ve A.K.yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Silahlı saldırganlar kaçtı. Polis silahlı saldırı olayıyla ilgili E.M.K.ve Ö.F.E.'yi yakalanarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.M.K. ve Ö.F.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.