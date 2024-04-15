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Samsun'da Pompalı Tüfekle 2 Kişiyi Vuran Şüpheliler Tutuklandı

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Samsun'da pompalı tüfekle 2 kişiyi vurarak yaralamaktan gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu C.T. (21) ve A.K. (15) yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçarken, yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis silahlı saldırı olayıyla ilgili E.M.K. (20) ve Ö.F.E.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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