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Samsun'da Polislere Bıçakla Saldıran Uyuşturucu Bağımlısı Yaralı Yakalandı

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Samsun'un Kavak ilçesinde, polislere bıçakla saldırarak bir komiseri yaralayan 32 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı T.K., polis tarafından bacağından vurulup etkisiz hale getirildi. Saldırgan hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komiseri bıçakla yaralayan uyuşturucu bağımlısı vurularak etkisiz hale getirildi

SAMSUN - Samsun'da polislere bıçakla saldırıp komiseri bıçakla yaralayan uyuşturucu bağımlısı şahıs, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, olayın olduğu yerde araştırma yaparken, olayın meydana geldiği evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.K.'nin uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı. Şahsın evine giren polis odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.K.'nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.K. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi. Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.'yi her iki bacağından hafif şekilde yaraladı. Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K., Samsun'daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da Polislere Bıçakla Saldıran Uyuşturucu Bağımlısı Yaralı Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

3-sayfa

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