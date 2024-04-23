Samsun'da polisler çocuklarla 23 Nisan Bayramı'nı kutladı

Samsun'da polisler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla kutladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla Tekkeköy İlçesi Kerimbey İkokul ve Ortaokulu'nda çocukların bayramı kutlandı. Düzenlenen etkinlikte 273 kişiye ulaşılarak, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - SAMSUN