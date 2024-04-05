Samsun'da polisin takibi sonucu kadın uyuşturucu kuryesi yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, takibe alınan D.K. isimli kadın 95,20 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ile yakalandı. Olayla ilgili D.K., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN