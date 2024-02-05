Samsun'da Polis Uygulamasında Radar Cihazları ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'da polis tarafından yapılan uygulamada 2 adet radar tespit cihazı ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı ve idari para cezaları uygulandı.
Samsun'da polis tarafından yapılan uygulamada 2 adet radar tespit cihazı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaptıkları denetim sırasında 2 adet radar tespit cihazı, 1 adet bıçak, 0.5 gram metamfetamin, 1.2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şahıs yakalandı. Yapılan denetimde, 1 şahsa 2 bin 52 TL idari para cezası ve 3 araç sürücüsüne ise 27 bin 460 TL trafik idari para cezası uygulandı. - SAMSUN