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Samsun'da Polis Takibi Sonucu Bonzai İle Yakalanan 2 Kişiden 1'i Tutuklandı

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Samsun'da polisin takibi sonucu bonzai ile yakalanan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1'i savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Samsun'da polisin takibi sonucu bonzai ile yakalanan 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1'i savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.G. ve A.A.'yı takibe aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ile birlikte 2 paket halinde 79,73 gram bonzai (kannabinoid) ele geçirildi. Polisteki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlılardan E.G. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.A. ise çıkarıldığı mahkemece akşam saatlerinde tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Tekkeköy Samsun Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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