Samsun'da polis operasyonuyla 49 aranan şahıs yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yoğun denetim ve şok uygulamaları sonucunda, kasten öldürme, hırsızlık, yaralama gibi suçlardan aranan 49 kişi yakalandı. Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ve 30 adet kesici/delici alet ele geçirildi.

Samsun'da polisin yoğun denetim ve şok uygulamaları neticesinde 49 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen çalışmalarda, kasten öldürme, hırsızlık, yaralama gibi suçlardan 4 yıl 7 aydan 23 yıl 3 ay 25 güne kadar hapis cezası bulunan 5 kişi ile birlikte toplam 49 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 30 adet kesici/delici alet yakalanmıştır. - SAMSUN