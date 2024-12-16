Samsun'da Polis Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonla bir ikamette makineli tabanca, ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve mermiler ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da bir ikamete operasyon düzenleyen polis, makineli tabanca, uyuşturucu ve mermi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 1 adet vahim nitelikli makineli tabanca, 1 adet ruhsatsız toplu tabanca, 10 gram metamfetamin, 280 adet tabanca fişeği ve 8 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN